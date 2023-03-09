Цены на некоторые энергоресурсы упали до годового минимума: данные Минэкономики — Finance.ua

Цены на некоторые энергоресурсы упали до годового минимума: данные Минэкономики Сегодня 10:44 — Энергетика

Цены на некоторые энергоресурсы упали до годового минимума: данные Минэкономики

В Украине фиксируют снижение стоимости природного газа в феврале этого года. Падение цены на «голубое топливо» объясняют ситуацией на европейском рынке топлива.

Об этом свидетельствуют данные Министерства экономики Украины

Сколько сейчас стоит газ

Минэкономики обнародовало фактическую стоимость реализации природного газа в стране в феврале 2023 года.

Так, по информации ведомства, стоимость газа снижается на фоне удешевления энергоресурса в Европе.

Фактическая цена продажи природного газа зафиксирована на уровне 20 727,73 гривны за тысячу кубометров без НДС. То есть она на 12,6% дешевле, чем было месяцем раньше.

Какие были средние цены в течение года

В Министерстве отмечают, что средняя стоимость снизилась до минимума с начала расчета показателя с марта прошлого года:

в марте — 29,391 грн/1 тыс. кубометров;

в апреле — 35,933 грн/1 тыс. кубометров;

в мае — 31,175 грн/1 тыс. кубометров;

в июне — 32,194 грн/1 тыс. кубометров;

в июле — 31,992 грн/1 тыс. кубометров;

в августе — 24,045 грн/1 тыс. кубометров;

в сентябре — 39,952 грн/1 тыс. кубометров;

в октябре — 38,295 грн/1 тыс. кубометров;

в ноябре — 28 855,75 грн/1 тыс. кубометров;

в декабре — 26 199,24 грн/1 тыс. кубометров;

в январе — 23 723,43 грн/1 тыс. кубометров;

в феврале — 20 727,73 грн/1 тыс. кубометров.

Средняя стоимость за газ рассчитывается по формуле для целей Налогового кодекса по взысканию рентной платы за использование недр.

Изменятся ли тарифы

В Украине заморожены тарифы на период военного времени на:

услуги по распределению природного газа;

тепловую энергию (производство, транспортировка, поставка);

услуги по поставке тепловой энергии, поставке горячей водой.

Если у домохозяйства годовой контракт на «голубое топливо», то предусмотренный в нем тариф будет действовать в течение всего периода военного положения и еще полгода после его окончания. Однако представители власти предполагают, что после отопительного сезона тарифы на природный газ пересмотрят.

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