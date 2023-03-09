Цены на некоторые энергоресурсы упали до годового минимума: данные Минэкономики — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цены на некоторые энергоресурсы упали до годового минимума: данные Минэкономики

Энергетика
33
Цены на некоторые энергоресурсы упали до годового минимума: данные Минэкономики
Цены на некоторые энергоресурсы упали до годового минимума: данные Минэкономики
В Украине фиксируют снижение стоимости природного газа в феврале этого года. Падение цены на «голубое топливо» объясняют ситуацией на европейском рынке топлива.
Об этом свидетельствуют данные Министерства экономики Украины.

Сколько сейчас стоит газ

Минэкономики обнародовало фактическую стоимость реализации природного газа в стране в феврале 2023 года.
Так, по информации ведомства, стоимость газа снижается на фоне удешевления энергоресурса в Европе.
Фактическая цена продажи природного газа зафиксирована на уровне 20 727,73 гривны за тысячу кубометров без НДС. То есть она на 12,6% дешевле, чем было месяцем раньше.

Какие были средние цены в течение года

В Министерстве отмечают, что средняя стоимость снизилась до минимума с начала расчета показателя с марта прошлого года:
  • в марте — 29,391 грн/1 тыс. кубометров;
  • в апреле — 35,933 грн/1 тыс. кубометров;
  • в мае — 31,175 грн/1 тыс. кубометров;
  • в июне — 32,194 грн/1 тыс. кубометров;
  • в июле — 31,992 грн/1 тыс. кубометров;
  • в августе — 24,045 грн/1 тыс. кубометров;
  • в сентябре — 39,952 грн/1 тыс. кубометров;
  • в октябре — 38,295 грн/1 тыс. кубометров;
  • в ноябре — 28 855,75 грн/1 тыс. кубометров;
  • в декабре — 26 199,24 грн/1 тыс. кубометров;
  • в январе — 23 723,43 грн/1 тыс. кубометров;
  • в феврале — 20 727,73 грн/1 тыс. кубометров.
Читайте также
Средняя стоимость за газ рассчитывается по формуле для целей Налогового кодекса по взысканию рентной платы за использование недр.

Изменятся ли тарифы

В Украине заморожены тарифы на период военного времени на:
  • услуги по распределению природного газа;
  • тепловую энергию (производство, транспортировка, поставка);
  • услуги по поставке тепловой энергии, поставке горячей водой.
Место для вашей рекламы
Если у домохозяйства годовой контракт на «голубое топливо», то предусмотренный в нем тариф будет действовать в течение всего периода военного положения и еще полгода после его окончания. Однако представители власти предполагают, что после отопительного сезона тарифы на природный газ пересмотрят.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.