Цены на нефть в мире снижаются из-за низкого спроса — Finance.ua
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Цены на нефть в мире снижаются из-за низкого спроса

Энергетика
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Мировые цены на нефть снизились на фоне замедления темпов экономического роста крупнейших потребителей этого энергоресурса — Китая и США. Об этом сообщает агентство Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,4%, или на 27 центов, до 75,14 долларов за баррель. Цена американской нефти West Texas Intermediate (WTI) стоила 70,36 доллара за баррель, что на 0,4% или 28 центов ниже.
К концу июня нефть Brent дешевеет четвертый квартал подряд, тогда как WTI снижается второй квартал подряд из-за того, что две крупнейшие экономики мира, США и Китай замедлили свой рост.
Согласно июньскому опросу Reuters, экономисты и аналитики снизили свои прогнозы цен на нефть Brent до 83,03 долларов за баррель в 2023 году.
По материалам:
УНІАН
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