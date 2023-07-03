Цены на нефть в мире снижаются из-за низкого спроса — Finance.ua

Цены на нефть в мире снижаются из-за низкого спроса Сегодня 20:20 — Энергетика

Мировые цены на нефть снизились на фоне замедления темпов экономического роста крупнейших потребителей этого энергоресурса — Китая и США. Об этом сообщает агентство Reuters

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,4%, или на 27 центов, до 75,14 долларов за баррель. Цена американской нефти West Texas Intermediate (WTI) стоила 70,36 доллара за баррель, что на 0,4% или 28 центов ниже.

К концу июня нефть Brent дешевеет четвертый квартал подряд, тогда как WTI снижается второй квартал подряд из-за того, что две крупнейшие экономики мира, США и Китай замедлили свой рост.

Согласно июньскому опросу Reuters, экономисты и аналитики снизили свои прогнозы цен на нефть Brent до 83,03 долларов за баррель в 2023 году.

УНІАН По материалам:

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