Цены на нефть упали до 100 долларов — Finance.ua

Цены на нефть упали до 100 долларов

Сегодня 20:25 — Энергетика

Цены на нефть резко упали на данных о неожиданном росте запасов в США и ввиду информации о планах высвобождения сырья из стратегических резервов стран Международного энергетического агентства.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures в четверг составляет 102,73 за баррель, что на 1,66 доллара (1,64%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 5,57 доллара (5,2%), до 101,07 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составляет к этому времени 97,62 доллара за баррель, что на 1,39 доллара (1,44%) выше итогового значения предыдущей сессии.

В среду стоимость этих контрактов снизилась на 5,73 доллара (5,6%), до 96,23 доллара за баррель.

Трейдеры оценивают ситуацию в Китае, где сохраняются карантинные меры, призванные сдержать распространение COVID-19. По данным консалтинговой компании Kpler, из-за ограничений в портах у побережья КНР собрались танкеры с около 22 млн баррелей нефти из рф, Ирана и Венесуэлы.

Как сообщалось, накануне страны МЭА согласовали высвобождение из стратегических запасов 60 млн баррелей дополнительно к 180 млн баррелям, которые намерены предоставить США.

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