Цены на нефть пошли вниз — Bloomberg Сегодня 15:40 — Энергетика

Цены на нефть в понедельник, 24 октября, падают, несмотря на рост спроса на энергоресурсы в Китае.

Об этом сообщает Bloomberg

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на Лондонской бирже ICE Futures на 8:15 по киевскому времени в понедельник составляет 92,87 за долл./баррель, что на 0,63 дол. (0,67%) ниже цены закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $1,12. (1,2%), до 93,5 за долл./баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась сейчас на $0,6. (0,71%), до 84,45 долл./баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на дол. 0,54 (0,6%), до 85,05 долл./баррель.

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 2%, WTI — на 0,5%.

Давление на рынок продолжает оказывать укрепление доллара, а также опасения по поводу спада в мировой экономике в результате быстрого усиления денежно-кредитной политики мировыми центробанками.

УНІАН По материалам:

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