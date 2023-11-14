Цены на недвижимость в Великобритании медленно, но уверенно падают — Finance.ua

Цены на недвижимость в Великобритании медленно, но уверенно падают Сегодня 06:29 — Недвижимость

Цены на недвижимость в Великобритании медленно, но уверенно падают

За ноябрь цены на жилье в Великобритании упали на 1,7%, тогда как в годовом исчислении этот показатель составил 1,3%. Об этом пишет Bloomberg

Последний раз такое падение было зафиксировано в ноябре 2018 года. И, как пишет Bloomberg, это было примерно в то время, когда процентная ставка Банка Англии достигала своего пика в COVID-19 — она поднялась с 0,25% до колоссальных 0,75%.

До этого схожие показатели были зафиксированы в 2012 году — тогда цены на жилую недвижимость в ноябре упали на 3,2%. Это произошло после финансового кризиса 2008 года и в разгар кризиса госдолга еврозоны.

«Очевидно, продажи небольшой недвижимости (до двух комнат) почти вернулись к уровню 2019 года (7%). Однако жилье с четырьмя спальнями или больше упали примерно на 14% по сравнению с 2019 годом.

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Также следует отметить, что изменения цен в более дешевых частях Великобритании по подсчетам Rightmove (преимущественно повсюду севернее или западнее Ливерпуля) все еще имеют положительные показатели в течение года, тогда как более дорогие части — южная Англия — претерпели наибольшее падение", — говорится в сообщении Bloomberg.

Справка Finance.ua:

как сообщает крупная британская сеть кредитования недвижимости Halifax, в июне 2023 года цены были в среднем на 2,6% ниже, чем годом ранее. Согласно данным кредитной организации, средняя цена жилой недвижимости составляет 285 932 фунта стерлингов;

как пишет The Guardian, в августе 2023 года цены на жилье в Великобритании упали самыми быстрыми темпами после финансового кризиса, поскольку высокие процентные ставки охлаждают сектор недвижимости. Цена типичного британского дома снизилась до 279 569 фунтов стерлингов (что примерно на 14 000 фунтов стерлингов меньше, чем в прошлом году), вернувшись к уровню начала 2022 года. В результате средние цены остаются примерно на 40 000 фунтов стерлингов выше допандемийного уровня;

до (что примерно на 14 000 фунтов стерлингов меньше, чем в прошлом году), вернувшись к уровню начала 2022 года. В результате средние цены остаются примерно на 40 000 фунтов стерлингов выше допандемийного уровня; с начала полномасштабной войны на территорию Великобритании выехали более 134 тысяч украинских беженцев. При этом некоторым приходится оплачивать огромные суммы за аренду жилья — еще в июле 2022 года аренда стоила в среднем 1162 фунта стерлингов (около 52 900 гривен) в месяц.



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