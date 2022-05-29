Цены на квартиры в Ирпене, Буче и Гостомеле могут упасть в два раза — Finance.ua
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Цены на квартиры в Ирпене, Буче и Гостомеле могут упасть в два раза

Сегодня 19:16Недвижимость
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По прогнозу эксперта, желающих избавиться от жилья в разрушенных войной городах-спутниках Киева будет гораздо больше, чем покупателей, поэтому цены могут обвалиться.
Цены могут сильно упасть из-за нежелания многих жителей Киевщины из районов, пострадавших от войны, вернуться домой. Кому-то морально тяжело и неприятно возвращаться в разрушенный город, даже если его собственный дом уцелел.
Еще одна мотивация — многие украинцы уже уехали в Европу, пустили там корни, нашли (или скоро найдут) временное место жительства, работу, и они попросту не захотят возвращаться назад. Причем чем дольше будет идти война, тем большее количество наших сограждан может не вернуться домой.
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Как считает эксперт по градостроительному и земельному праву Юрий Брыкайло, люди, которые остались за рубежом, будут нуждаться в деньгах для обустройства своего быта на новом месте, поэтому они будут пытаться продать свои квартиры в Украине.
Уже сейчас, в мае, рынок жилья в городах к северо-западу от Киева начинает оживать, хотя в данный момент предложений по продаже еще совсем мало.
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Время начала массовой продажи квартир в городах-спутниках возле Киева — осень этого года. К осени на ценовой фактор повлияет и неизбежное снижение покупательной способности большинства украинцев, что не может не повлиять на цены на рынке.
По мнению Брыкайло, продажа недвижимости в пострадавших городах даже за половину довоенной цены уже будет удачей.
Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы собрались остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог ипотечных кредитов.
Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог 🏡
По материалам: vgorode
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