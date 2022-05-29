Цены на квартиры в Ирпене, Буче и Гостомеле могут упасть в два раза — Finance.ua

По прогнозу эксперта, желающих избавиться от жилья в разрушенных войной городах-спутниках Киева будет гораздо больше, чем покупателей, поэтому цены могут обвалиться.
Цены могут сильно упасть из-за нежелания многих жителей Киевщины из районов, пострадавших от войны, вернуться домой. Кому-то морально тяжело и неприятно возвращаться в разрушенный город, даже если его собственный дом уцелел.
Еще одна мотивация — многие украинцы уже уехали в Европу, пустили там корни, нашли (или скоро найдут) временное место жительства, работу, и они попросту не захотят возвращаться назад. Причем чем дольше будет идти война, тем большее количество наших сограждан может не вернуться домой.
Как считает эксперт по градостроительному и земельному праву Юрий Брыкайло, люди, которые остались за рубежом, будут нуждаться в деньгах для обустройства своего быта на новом месте, поэтому они будут пытаться продать свои квартиры в Украине.
Уже сейчас, в мае, рынок жилья в городах к северо-западу от Киева начинает оживать, хотя в данный момент предложений по продаже еще совсем мало.
Время начала массовой продажи квартир в городах-спутниках возле Киева — осень этого года. К осени на ценовой фактор повлияет и неизбежное снижение покупательной способности большинства украинцев, что не может не повлиять на цены на рынке.
По мнению Брыкайло, продажа недвижимости в пострадавших городах даже за половину довоенной цены уже будет удачей.
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