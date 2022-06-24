Цены на гречку в Украине изменятся — Finance.ua
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Цены на гречку в Украине изменятся

Личные финансы
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В Украине с мая наблюдается рост цен на гречку, килограмм которой сейчас стоит до 90 гривен. Осенью популярная крупа должна подешеветь.
Об этом пишет «Телеграф» со ссылкой на прогноз главы Международной ассоциации производителей и переработчиков гречки Николая Малиенко. По его словам, нынешний рост цен обусловлен агрессией рф против Украины, а также частично ее экспортом за границу.
«Весной отборное семенное зерно гречки наше хозяйство продавало по 32 тысячи гривен за тонну, были те, кто продавал его по 50-70 тысяч гривен. Сейчас же тонна товарной гречки на рынке стоит 40 тысяч гривен, в рознице, понятно, примерно вдвое дороже», — комментирует он.
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Основной причиной изменения цены эксперт называет наличие гречки.
«После резкого падения посевов гречихи со 100 тысяч гектаров до 67 тысяч и роста цен на нее в 2021 году, аграрии наращивают площади под эту культуру. Например, по моим подсчетам в этом году под нее было выделено примерно 120-130 тысяч гектаров, при средней урожайности в 1 тонну с гектара, что вполне реально, мы можем получить 120-130 тысяч тонн гречихи осенью, чего вполне достаточно для внутренних нужд страны», — отметил Николай Малиенко.
По его словам, если аграрии смогут собрать такой урожай, стоимость гречки, вероятно, упадет с нынешних 40 тысяч гривен до примерно 25 тысяч гривен.
«Это даст розничную цену гречневой крупы в магазинах в ноябре примерно в 45-50 гривен за килограмм», — спрогнозировал он.
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По материалам:
УНІАН
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