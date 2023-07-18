Цены на горючее во вторник — Finance.ua

Цены на горючее во вторник Сегодня 19:13 — Энергетика

Во вторник, 18 июля, по сравнению с понедельником, 17 июля, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз не изменились и составляют 24,14 гривны за литр, бензин марки «Евро-95» сохранились на уровне 49,66 гривны за литр, на дизельное топливо марки «Евро» сохранились на уровне 49,26 гривны за литр.

Об этом свидетельствуют данные на сайтах ведущих украинских АЗС.

Средние цены на бензин А-95 остались на уровне 49,66 гривны за литр.

Средние цены на дизельное топливо сохранились на 49,26 гривны за литр.

Средние цены на газ сохранились на 24,14 гривны за литр.

Как сообщали Українськi Новини, в понедельник, 17 июля, по сравнению с пятницей, 14 июля, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз не изменились и составляют 24,14 гривны за литр, на бензин марки «Евро-95» сохранились на уровне 49,66 гривны за литр, на дизельное топливо марки «Евро» сохранились на уровне 49,26 гривны за литр.

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Українські Новини По материалам:

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