Цены на газ самые низкие за несколько месяцев: Минэнерго предложило Европе украинские ПХГ для резерва на зиму — Finance.ua

Цены на газ самые низкие за несколько месяцев: Минэнерго предложило Европе украинские ПХГ для резерва на зиму Сегодня 07:14 — Энергетика

Министр энергетики Украины Герман Галущенко предложил Европе воспользоваться моментом низких цен на газ и сделать запасы голубого топлива на зиму, используя украинские газохранилища.

«Цены на газ на самом низком уровне за несколько месяцев. Прекрасная возможность использовать крупнейшие в Европе украинские подземные хранилища газа из 15 млрд кубометров свободных мощностей. Этой зимой понадобятся дополнительные объемы газа. И нисходящий тренд продолжится», — отметил Галущенко в Twitter.

Европа пытается обуздать высокие цены на энергоносители после того, как россия сократила поставки газа после своего вторжения в Украину, в результате чего цены на газ взлетели до небес, а цены на электроэнергию в Европе достигли рекордного уровня в августе.

В последнее время цены на газ упали намного ниже этого уровня из-за мягкой погоды и по мере того, как страны заполняли газохранилища.

В то же время в ЕС пытаются наметить путь введения потолка цен на газ для борьбы с высокими ценами.

УНН По материалам:

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