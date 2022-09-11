Цены на элитное жилье в Лондоне обвалились из-за оттока россиян и роста стоимости строительства — FT — Finance.ua
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Цены на элитное жилье в Лондоне обвалились из-за оттока россиян и роста стоимости строительства — FT

Мир
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Цены на элитное жилье в Лондоне обвалились из-за оттока россиян и роста стоимости строительства — FT
Цены на элитное жилье в Лондоне обвалились из-за оттока россиян и роста стоимости строительства — FT
Рынок элитного жилья в Лондоне падает, пишет The Financial Times.
Главные причины — рост затрат на строительство и уход зажиточных российских покупателей.
Средние цены на элитные дома в Лондоне на 17,6% ниже своего пика 2014 года, свидетельствуют данные агентства недвижимости Savills.
Например, комплекс с видом на Риджентс-парк продан менее чем за £130 млн ($149,6 млн), что примерно на £55 млн меньше начальной цены. В августе 2020 года девелопер Zenprop выставил его на продажу за £185 млн ($212,9 млн). Комплекс приобрел индийский бизнесмен Аджай Калси, утверждают источники издания.
Падение рынка, в частности, связано с оттоком россиян, игравших значительную роль на рынке недвижимости британской столицы. С начала пандемии коронавируса они снизили активность. Еще одним фактором стали антироссийские санкции.
«Российских покупателей, которые когда-то были привычным явлением в центре Лондона, в последние годы стало меньше и они почти исчезли после вторжения рф в Украину», — отмечает FT.
Из-за рекордной инфляции и повышения ключевой ставки в Великобритании также существенно подорожали строительные работы. «Сейчас рынок действительно очень сжат из-за роста стоимости строительства», — сказал один из участников рынка.
Ранее сообщалось, что правительство Великобритании хотело конфисковать особняки российских олигархов в Лондоне и использовать их для размещения беженцев. По словам вице-премьера и министра юстиции страны Доминика Рааба, британские власти имеют на это право в рамках санкций в отношении россии, если против олигарха предоставлены достаточные доказательства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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