Цены на бензин в США снизились до минимума за последние два месяца — Finance.ua
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Цены на бензин в США снизились до минимума за последние два месяца

Энергетика
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Средняя стоимость бензина в США составляет 4,46 долл. за галлон (3,8 л) — впервые с мая она опустилась ниже отметки $4,5 за галлон, сократившись на 10%.
Об этом свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации.
«Постоянное падение объясняется снижением внутреннего спроса на бензин на заправочных станциях и значительно более низкой мировой ценой на нефть. Стоимость барреля нефти составляет около 90 долларов США по сравнению со 110 долларами две недели назад», — пояснили в ассоциации.
Значительнее всего цены за прошлую неделю снизились в Вашингтоне (на $0,21), Огайо ($0,2) и Техасе ($0,19). Самый дешевый бензин сейчас в штатах Южная Каролина (в среднем $4,02 за галлон), Техас и Джорджия ($4,03). Самый дорогой — в штате Калифорния ($5,8 за галлон).
«Мировые цены на нефть пошли вниз, что позволило переработчикам снизить конечные цены на бензин, — отметил представитель ААА Эндрю Гросс. — Кроме того, сейчас в стране несколько сократился спрос на бензин, хотя мы находимся на пике туристического сезона, в том числе среди автовладельцев», — добавил он.
По материалам:
Економічна Правда
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