Цены на бензин и дизель за последний месяц выросли: сколько стоит топливо в Украине — Finance.ua
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Цены на бензин и дизель за последний месяц выросли: сколько стоит топливо в Украине

Энергетика
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Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине за июнь 2022 года. Цены на топливо выросли более чем на 20%.
Об этом сообщает Госстат.
По данным статистического ведомства, в июне по сравнению с маем 2022 года бензин А-92 подорожал на 23,3% — до 50,4 гривен за литр, бензин А-95 — на 21,3% — до 51,6 гривен за литр, дизельное топливо — на 22,3% — до 56,6 гривен за литр.
При этом сжиженный газ для автомобилей подорожал на 18,7% — до 41,2 гривен за литр.
Цены на бензин и дизель за последний месяц выросли: сколько стоит топливо в Украине
Отметим, в конце мая правительство отменило государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо в связи с возникшим дефицитом.

Дефицит топлива в Украине: почему так произошло и когда он закончится

По материалам:
РБК-Україна
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