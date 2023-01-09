Цены на батареи для электромобилей продолжают расти — Finance.ua
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Цены на батареи для электромобилей продолжают расти

Технологии&Авто
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Спрос на батареи для электромобилей растет постоянно. Поэтому цена на них уже увеличилась. Эта тенденция сохранится и в дальнейшем.
В 2022 году литий-ионные батареи подорожали в среднем на 7% — до $151 за кВт/ч, сообщает BloombergNEF.
Это первое повышение цен за последние десять лет, и причиной стал рост цен на сырье и компоненты, а также инфляция. В то же время, спрос на батареи удвоился по сравнению с 2021 годом и достиг 603 ГВт.ч.
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По некоторым прогнозам, в 2023 году их стоимость поднимется до $152 за кВт/ч, а к 2026 году должна уменьшиться до $100.
Удешевление, вероятно, начнется в 2024 году в результате падения цен на литий из-за ввода в эксплуатацию новых мощностей по его добыче и переработке.
По материалам:
Телеканал 24
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