Цены на батареи для электромобилей продолжают расти — Finance.ua

Цены на батареи для электромобилей продолжают расти 09.01.2023, 01:00 — Технологии&Авто

Спрос на батареи для электромобилей растет постоянно. Поэтому цена на них уже увеличилась. Эта тенденция сохранится и в дальнейшем.

В 2022 году литий-ионные батареи подорожали в среднем на 7% — до $151 за кВт/ч, сообщает BloombergNEF.

Это первое повышение цен за последние десять лет, и причиной стал рост цен на сырье и компоненты, а также инфляция. В то же время, спрос на батареи удвоился по сравнению с 2021 годом и достиг 603 ГВт.ч.

Читайте также Насколько уменьшается запас хода электромобилей зимой - исследование

По некоторым прогнозам, в 2023 году их стоимость поднимется до $152 за кВт/ч, а к 2026 году должна уменьшиться до $100.

Удешевление, вероятно, начнется в 2024 году в результате падения цен на литий из-за ввода в эксплуатацию новых мощностей по его добыче и переработке.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.