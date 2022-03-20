Цены на АЗС снизились: в Украину завезли первую тысячу тонн горючего из Европы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Цены на АЗС снизились: в Украину завезли первую тысячу тонн горючего из Европы

Сегодня 10:00Личные финансы
155
В Украину ввезли первую 1000 тонн горючего из Европы. В результате, цены на АЗС снизились на 5-10 гривен.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
По новым правилам уже въехали первые 1000 тонн горючего. В дальнейшем в правительстве ожидают еще большие объемы. При этом цены будут стабилизироваться вместе со стабилизацией поставок и насыщением рынка.
В Правительстве презентовали первые результаты решений по ценам на топливо. В частности, речь идет о таких шагах:
  • обнуление акциза;
  • снижение НДС до 7%;
  • введение новой ценовой формулы.
Шмыгаль отмечает, что в настоящее время АЗС уже снизили цену минимум на 5 грн. В некоторых сетях снижение и по бензину, и по дизелю достигает 10 грн за литр.
«Рынок горючего сейчас переживает сильную трансформацию, поскольку теперь весь импорт идет из Европы. Но главное, что этот импорт начался», — отметил премьер.

Справка Finance.ua:

  • 18 марта правительство снизило предельные цены на бензин и дизельное топливо. С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для продажи на АЗС не должна превышать 33,42 грн/литр, на «обычное» дизтопливо — 37,05 грн/литр;
  • а благодаря обнулению акциза на горючее и снижению ставки НДС с 20% до 7% цена на бензин на середину марта снижена на 10,1 грн/литр, на ДТ — на 7,9 грн/литр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.