Цены на АЗС снизились: в Украину завезли первую тысячу тонн горючего из Европы — Finance.ua

Цены на АЗС снизились: в Украину завезли первую тысячу тонн горючего из Европы

Сегодня 10:00 — Личные финансы

В Украину ввезли первую 1000 тонн горючего из Европы. В результате, цены на АЗС снизились на 5-10 гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

По новым правилам уже въехали первые 1000 тонн горючего. В дальнейшем в правительстве ожидают еще большие объемы. При этом цены будут стабилизироваться вместе со стабилизацией поставок и насыщением рынка.

В Правительстве презентовали первые результаты решений по ценам на топливо. В частности, речь идет о таких шагах:

обнуление акциза;

снижение НДС до 7%;

введение новой ценовой формулы.

Шмыгаль отмечает, что в настоящее время АЗС уже снизили цену минимум на 5 грн. В некоторых сетях снижение и по бензину, и по дизелю достигает 10 грн за литр.

«Рынок горючего сейчас переживает сильную трансформацию, поскольку теперь весь импорт идет из Европы. Но главное, что этот импорт начался», — отметил премьер.

Справка Finance.ua:

18 марта правительство снизило предельные цены на бензин и дизельное топливо. С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для продажи на АЗС не должна превышать 33,42 грн/литр, на «обычное» дизтопливо — 37,05 грн/литр;

а благодаря обнулению акциза на горючее и снижению ставки НДС с 20% до 7% цена на бензин на середину марта снижена на 10,1 грн/литр, на ДТ — на 7,9 грн/литр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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