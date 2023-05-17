Цены на АЗС продолжают падать — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цены на АЗС продолжают падать

Энергетика
25
С начала недели (15−16 мая) сети автозаправочных станций продолжили снижать цены на горючее. На 1 грн/л и 0,5 грн/л подешевели бензин А-95 и ДТ на станциях UPG, до 43,90 и 41,90 грн/л соответственно.
Как свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», государственная «Укрнафта» снизила цены на стандартную «пятерку» на 1 грн/л, до 43 грн/л, а дизтоплива — на 1,5 грн/л, до 42,00 грн/л, сообщает Enkorr.ua.
В частности, государственная «Укрнафта» снизила цены на стандартную «пятерку» на 1 грн/л, до 43 грн/л, а дизтоплива — на 1,5 грн/л, до 42,00 грн/л.
Подешевели также все виды горючего на 1 грн/л на станциях сети BVS. На столько же снизила цены и сеть «Авантаж» — до 40,50 грн/л на А-95 и на дизтопливо, что является одним из самых низких розничных цен в Украине.
Кроме того, уменьшили стоимость топлива такие сети как AMIC, SOCAR, Shell, KLO, U. GO Chipo и другие. На 1 грн/л и 0,5 грн/л подешевели бензин А-95 и ДТ на станциях UPG, до 43,90 и 41,90 грн/л соответственно.
Цены на АЗС продолжают падать
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.