Цены на АЗС продолжают падать — Finance.ua

Цены на АЗС продолжают падать Сегодня 19:15 — Энергетика

С начала недели (15−16 мая) сети автозаправочных станций продолжили снижать цены на горючее. На 1 грн/л и 0,5 грн/л подешевели бензин А-95 и ДТ на станциях UPG, до 43,90 и 41,90 грн/л соответственно.

Как свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», государственная «Укрнафта» снизила цены на стандартную «пятерку» на 1 грн/л, до 43 грн/л, а дизтоплива — на 1,5 грн/л, до 42,00 грн/л, сообщает Enkorr.ua

В частности, государственная «Укрнафта» снизила цены на стандартную «пятерку» на 1 грн/л, до 43 грн/л, а дизтоплива — на 1,5 грн/л, до 42,00 грн/л.

Подешевели также все виды горючего на 1 грн/л на станциях сети BVS. На столько же снизила цены и сеть «Авантаж» — до 40,50 грн/л на А-95 и на дизтопливо, что является одним из самых низких розничных цен в Украине.

Кроме того, уменьшили стоимость топлива такие сети как AMIC, SOCAR, Shell, KLO, U. GO Chipo и другие. На 1 грн/л и 0,5 грн/л подешевели бензин А-95 и ДТ на станциях UPG, до 43,90 и 41,90 грн/л соответственно.

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