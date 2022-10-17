Цены на автогаз продолжили рост: что предлагают АЗС — Finance.ua

Цены на автогаз продолжили рост: что предлагают АЗС Сегодня 18:10 — Энергетика

Средняя розничная цена на сжиженный газ на АЗС в Украине за выходные продолжила рост.

Об этом пишет enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

Так, 15-16 октября средняя цена на автогаз выросла на 34 копейки — до 27,19 грн за литр.

В частности, в днепропетровской сети VostokGaz и запорожской ZOG подняли цены на 70 и 64 коп./л, до 27,69 и 28,40 грн/л соответственно. В киевской сети «Авантаж 7» газ подорожал на 20 коп./л, до 25,45 грн/л.

Консолидированная сеть «Привата» повысила цены на 54-64 коп/л, до 26,70-27,86 грн/л.

В сетях KLO, «БРСМ-Нафта», ОККО, WOG, Socar, Shell и других автогаз подорожал на 20-45 коп./л.

УБР По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.