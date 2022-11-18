Цены на автогаз и другие виды топлива — Finance.ua

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Цены на автогаз и другие виды топлива

Энергетика
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В пятницу, 18 ноября, по сравнению с четвергом, 17 ноября, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз не изменились и составляют 28,90 гривны за литр, на бензин марки «Евро-95» сохранились на уровне 50,83 гривны за литр, на дизельное топливо марки «Евро» — на уровне 55,00 гривен за литр.
Об этом свидетельствуют данные на сайтах ведущих украинских АЗС.
Средние цены на бензин А-95 остались на уровне 50,83 гривны за литр.
Средние цены на дизельное топливо сохранились на 55,00 гривны за литр.
Средние цены на газ сохранились на 28,90 гривны за литр.
В четверг, 17 ноября, по сравнению со средой, 16 ноября, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз не изменились и составляют 28,90 гривны за литр, на бензин марки «Евро-95» сохранились на уровне 50,83 гривны за литр, на дизельное топливо марки «Евро» — на уровне 55,00 гривны за литр.
Цены на автогаз и другие виды топлива

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По материалам:
Українські Новини
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