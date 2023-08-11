Цены на арбузы в Украине продолжают снижаться — Finance.ua

Цены на арбузы в Украине продолжают снижаться Сегодня 06:38 — Аграрный рынок

Цены на арбузы в Украине продолжают снижаться

ukragroconsult.com. Цены на арбуз в Украине продолжают снижаться, сообщают аналитики проекта EastFruit

Отрицательную ценовую динамику в данном сегменте производители объясняют резким увеличением предложения арбузов на рынке. В жаркую погоду темпы созревания этих бахчевых в полях существенно ускорились.

При этом наблюдающаяся в южных областях засуха негативно сказывается на качестве арбузов, что усиливает темпы снижения цен в этом сегменте.

В настоящее время цена на арбуз из местных хозяйств уже опустилась до 10−17 грн/кг ($0,02−0,03 /кг), что в среднем на 24% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Важно отметить, что реализовывать арбуз по более низким ценам украинские производители вынуждены даже в условиях сокращения производства этой продукции в стране. Как ранее сообщали аналитики проекта, основные регионы выращивания этих бахчевых, в частности Херсонская область, на сегодняшний день находятся под временной оккупацией. Кроме того, в текущем сезоне из-за подрыва Каховской ГЭС часть насаждений арбузов (Николаевская область) была смыта.

Стоит отметить, что на сегодняшний день отпускные цены на арбуз в Украине уже в среднем на 24% ниже, чем в первой декаде августа 2022 года. При этом сами производители не исключают возможности дальнейшего ценового спада в данном сегменте, поскольку ежедневно растет предложение не только местного, но и импортного арбуза, спрос же при этом оценивается как невысокий.

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