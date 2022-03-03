Центры экстренной медпомощи получили почти миллиард гривен за готовность помогать украинцам — Finance.ua
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Центры экстренной медпомощи получили почти миллиард гривен за готовность помогать украинцам

Сегодня 14:47Казна и Политика
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Центры экстренной медпомощи получили почти миллиард гривен за готовность помогать украинцамЦентры экстренной медпомощи получили почти миллиард гривен за готовность помогать украинцам
Национальная служба здоровья (НСЗУ) выплатила 25 центрам экстренной медицинской помощи 946,756 млн гривен за готовность оказывать медицинскую помощь в марте.
Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.
«Национальная служба здоровья Украины выплатила 25 центрам экстренной медицинской помощи 946,756 млн гривен за готовность оказывать медицинскую помощь в марте», — говорится в нем.
Согласно сообщению, больше всего средств получили следующие центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф:
  • Днепропетровский — 77,4 млн гривен;
  • Киевский — 75,4 млн гривен;
  • Харьковский — 66,7 млн гривен;
  • Львовский — более 60 млн гривен;
  • Одесский — почти 58 млн гривен.
Отмечается, что в настоящее время НСЗУ готовится в ближайшее время произвести выплаты за март представителям первичной и специализированной медицинской помощи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Українські Новини
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