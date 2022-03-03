Центры экстренной медпомощи получили почти миллиард гривен за готовность помогать украинцам — Finance.ua

Центры экстренной медпомощи получили почти миллиард гривен за готовность помогать украинцам

Сегодня 14:47 — Казна и Политика

Центры экстренной медпомощи получили почти миллиард гривен за готовность помогать украинцам

Национальная служба здоровья (НСЗУ) выплатила 25 центрам экстренной медицинской помощи 946,756 млн гривен за готовность оказывать медицинскую помощь в марте.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

«Национальная служба здоровья Украины выплатила 25 центрам экстренной медицинской помощи 946,756 млн гривен за готовность оказывать медицинскую помощь в марте», — говорится в нем.

Согласно сообщению, больше всего средств получили следующие центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф:

Днепропетровский — 77,4 млн гривен;

Киевский — 75,4 млн гривен;

Харьковский — 66,7 млн гривен;

Львовский — более 60 млн гривен;

Одесский — почти 58 млн гривен.

Отмечается, что в настоящее время НСЗУ готовится в ближайшее время произвести выплаты за март представителям первичной и специализированной медицинской помощи.

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