Центры экстренной медпомощи получили почти миллиард гривен за готовность помогать украинцам — Finance.ua

Центры экстренной медпомощи получили почти миллиард гривен за готовность помогать украинцам
Сегодня 14:47 — Казна и Политика Центры экстренной медпомощи получили почти миллиард гривен за готовность помогать украинцам
Национальная служба здоровья (НСЗУ) выплатила 25 центрам экстренной медицинской помощи 946,756 млн гривен за готовность оказывать медицинскую помощь в марте.
Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.
«Национальная служба здоровья Украины выплатила 25 центрам экстренной медицинской помощи 946,756 млн гривен за готовность оказывать медицинскую помощь в марте», — говорится в нем.
Согласно сообщению, больше всего средств получили следующие центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф:
- Днепропетровский — 77,4 млн гривен;
- Киевский — 75,4 млн гривен;
- Харьковский — 66,7 млн гривен;
- Львовский — более 60 млн гривен;
- Одесский — почти 58 млн гривен.
Отмечается, что в настоящее время НСЗУ готовится в ближайшее время произвести выплаты за март представителям первичной и специализированной медицинской помощи.
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