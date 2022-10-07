Центробанки должны продолжать усиливать монетарную политику, несмотря на риски рецессии — глава МВФ Сегодня 10:47

Центробанки должны продолжать усиливать монетарную политику, несмотря на риски рецессии — глава МВФ

Центробанки мира должны продолжать усиливать монетарную политику по борьбе с высокой инфляцией, несмотря на риски глобальной рецессии.

Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

«Центробанки должны продолжать действовать в текущих условиях. Как бы больно это ни было, это правильно», — сказала Георгиева, выступая накануне встречи министров финансов и глав ЦБ стран G20 на следующей неделе.

Если денежно-кредитная политика не будет достаточно жесткой, это может привести к укоренению высокой инфляции, которая нанесет ущерб глобальной экономике, добавила глава МВФ.

В то же время Георгиева отметила, что миру необходимо сконцентрироваться на «ухудшающемся макроэкономическом прогнозе».

Читайте также Около 20 стран могут нуждаться в экстренной помощи для смягчения продовольственного кризиса — МВФ

«Глобальная экономика похожа на корабль в неспокойных водах. Нам нужно собрать всю накопленную мудрость, чтобы уравновесить корабль и ориентироваться в том, что ждет впереди», — сказала Георгиева.

МВФ на следующей неделе обнародует обновленный прогноз глобальной экономики World Economic Outlook. Глава организации ясно дала понять, что МВФ ухудшит этот прогноз: «Мы сигнализируем о том, что риски рецессии растут».

Мировая экономика стала более фрагментированной и хрупкой, добавила Георгиева. По оценкам МВФ, ВВП стран, на которые приходится треть объема глобальной экономики, будет сокращаться по итогам двух кварталов подряд как в этом, так и в следующем году.

При этом даже в тех странах, где рост ВВП сохраняется, ситуация может ощущаться как рецессия из-за того, что инфляция съедает доходы населения, считает Георгиева.

В то же время подорожание доллара повышает риски оттока капитала из развивающихся стран. МВФ оценивает эти риски в 40%. Это может принести большие проблемы странам, которые получают большие суммы финансирования из зарубежных государств.

МВФ призывает государства поддерживать гибкость валютных курсов и действовать проактивно.

BIN По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.