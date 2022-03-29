Центробанк РФ просит местные банки конвертировать валютную ипотеку россиян на рубли — Finance.ua

Центробанк РФ просит местные банки конвертировать валютную ипотеку россиян на рубли

Центробанк России рекомендовал банкам удовлетворять просьбу валютных ипотечных заемщиков об изменении валюты кредита на рубли.

Об этом пишет «Коммерсант».

К чему это? Причина такого шага — «повышение уровня кредитных и валютных рисков на финансовом рынке», пояснили в российском регуляторе.

При этом центробанк просит использовать официальный курс рубля, установленный на 18 февраля 2022 г. — 75,75 руб/долл. и 86,13 руб/евро.

А если ипотека будет в рублях, в регуляторе говорят, что ставка не должна превышать ключевую ставку Банка россии, то есть 20%.

По данным ЦБ, сейчас у россиян на руках чуть более 2 тыс. ипотечных кредитов, взятых в иностранной валюте.

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