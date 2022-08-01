Центробанк рф продлил ограничение на снятие наличной валюты до марта 2023 года — Finance.ua

Центробанк рф продлил ограничение на снятие наличной валюты до марта 2023 года Сегодня 19:46 — Мир

Центробанк рф продлил ограничение на снятие наличной валюты до марта 2023 года

российский центральный банк продлил действующие ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода — до 9 марта 2023 года.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Ограничения, впервые введенные ЦБ в марте 2022 года — через несколько дней после полномасштабного вторжения россии в Украину — предусматривают, что с вклада или счета в иностранной валюте можно снять 10 тысяч долларов США или такую же сумму в евро, остальные средства можно получить только в рублях по курсу. Снимать можно только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года.

Также ограничена продажа наличной валюты физическим лицам. Банки могут продавать только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года.

Ранее, 22 июля, глава ЦБ рф Эльвира Набиуллина предупредила, что действующие в россии до сентября валютные ограничения будут продлены, поскольку нет оснований ожидать улучшения ситуации с ввозом валюты в страну. При этом Набиуллина подчеркнула, что оборот наличных долларов в россии сохранится «даже в апокалиптическом сценарии».

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.