Центробанк рф продлил ограничение на снятие наличной валюты до марта 2023 года — Finance.ua
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Центробанк рф продлил ограничение на снятие наличной валюты до марта 2023 года

Мир
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Центробанк рф продлил ограничение на снятие наличной валюты до марта 2023 года
Центробанк рф продлил ограничение на снятие наличной валюты до марта 2023 года
российский центральный банк продлил действующие ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода — до 9 марта 2023 года.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Ограничения, впервые введенные ЦБ в марте 2022 года — через несколько дней после полномасштабного вторжения россии в Украину — предусматривают, что с вклада или счета в иностранной валюте можно снять 10 тысяч долларов США или такую же сумму в евро, остальные средства можно получить только в рублях по курсу. Снимать можно только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года.
Также ограничена продажа наличной валюты физическим лицам. Банки могут продавать только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года.
Ранее, 22 июля, глава ЦБ рф Эльвира Набиуллина предупредила, что действующие в россии до сентября валютные ограничения будут продлены, поскольку нет оснований ожидать улучшения ситуации с ввозом валюты в страну. При этом Набиуллина подчеркнула, что оборот наличных долларов в россии сохранится «даже в апокалиптическом сценарии».

Российский экономический корабль, иди на ##

По материалам:
Укрінформ
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