Центробанк Франции: цифровой евро будет доступен уже в следующем году — Finance.ua
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Центробанк Франции: цифровой евро будет доступен уже в следующем году

Финтех и Карты
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Центробанк Франции: цифровой евро будет доступен уже в следующем году
Центробанк Франции: цифровой евро будет доступен уже в следующем году
Управляющий Banque de France Франсуа Вильруа де Гало заявил, что ЕС готов к запуску второй фазы теста оптовой CBDC. При этом регулятор рассчитывает выпустить цифровой евро на открытый рынок уже в следующем году.
«Мы хотим разработать максимально жизнеспособный прототип валюты, протестировав его на практике при участии частных субъектов и иностранных центробанков. Это произойдет во второй половине 2022. Это гарантирует, что мы будем готовы к использованию CBDC в качестве средства расчета уже через год» — подчеркнул чиновник.
Интеграция цифрового евро позволит существенно упростить трансграничные транзакции. Однако пока что речь идет только об оптовом варианте CBDC, к которому получат доступ крупные корпорации и банки, но не розничный сектор.
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Первый этап пилотного проекта завершился в декабре 2021. Член правления ЕЦБ Фабио Панетта еще в мае прогнозировал запуск CBDC в 2023 году. Позднее, уже в июне, он заявил, что общий уровень предложения цифрового евро могут сократить до 1-1,5 трлн токенов, чтобы минимизировать риски для традиционной финансовой системы.
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В отличие от криптовалют, CBDC представляют собой цифровой аналог фиата. Так, например, сам де Гало заявил, что это эффективный способ сохранить полномочия Центробанка в условиях угрозы виртуализации экономики.
Также в рамках форума Europlace чиновник подвел итоги в успехах ЕС по регулированию рынка цифровых активов. В числе прочего он упомянул о внедрении рекомендуемых FATF норм по противодействию отмыванию средств.
По материалам:
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