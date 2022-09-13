Центральный банк Норвегии будет использовать Ethereum для создания национальной цифровой валюты — Finance.ua

Центральный банк Норвегии будет использовать Ethereum для создания национальной цифровой валюты 13.09.2022, 02:45 — Финтех и Карты

Центральный банк Норвегии будет использовать Ethereum для создания национальной цифровой валюты

Представители Центрального Банка Норвегии Norges Bank сообщили, что прототип инфраструктуры для цифровой валюты центрального банка (CBDC) страны будет создан на базе блокчейна Ethereum.

Об этом сообщает Cointelegraph

Финансовое учреждение также сообщило о выпуске открытого исходного кода для новой криптовалюты на сервисе GitHub. Он предназначен для предоставления интерфейса и взаимодействия с тестовой сетью, включая функции, создание, сжигание и передачу токенов стандарта ERC-20.

Неназванный представитель ЦБ Норвегии, заверил, что помимо возможности развертывания смарт-контрактов и контроля доступа, код нового проекта Norges Bank содержит настраиваемый интерфейс и инструменты мониторинга сети, такие как BlockScout и Grafana.

Norges Bank официально объявил о планах провести тесты CBDC еще в апреле 2021 года и будет проводить их в течение следующих двух лет. В ноябре 2021 года ЦБ страны выпустил рабочий документ о возможных инфраструктурах CBDC, допуская в качестве возможной основы блокчены Ethereum, Bitcoin и Bitcoin SV.

cryptomisto По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.