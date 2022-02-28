«Центр совместных действий» помогает украинцам найти временное жилье: куда обращаться — Finance.ua

«Центр совместных действий» помогает украинцам найти временное жилье: куда обращаться

Сегодня 10:18 — Личные финансы

Беженцы, freepik.com

Аналитико-адвокационная общественная организация «Центр совместных действий» с командой волонтеров помогает украинцам найти безопасное временное жилье. Жить там можно будет бесплатно.

Об этом сообщили в организации.

Для тех, кто готов помогать. ГО просит заполнять ГО просит заполнять анкету тем, кто:

имеет пригодное помещение для поселения людей в многоквартирных или частных домах и готовы предоставить его бесплатно;

являются представителями общин, которые имеют функциональные административные здания для размещения людей;

проживает во Львовской, Закарпатской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой или Ровенской областях (город/село/поселок).

После заполнения анкеты «Центр совместных действий» сконтактирует граждан для согласования деталей и передаст необходимую информацию ищущим убежища.

Также заполнять анкету предлагают тем, кто:

ищет убежища на одну ночь или больше;

едет в дороге в направлении более безопасных регионов и планирует там остановиться.

После заполнения заявки «Центр совместных действий» возьмет ее на проработку и будет искать жилье.

В организации также указывают, что соединяют людей, которые направляются в западные регионы или уже находятся там, с управленцами общин и волонтерами, которые могут предоставить убежища. Приоритетно помогают семьям с детьми.

В то же время, «Центр совместных действий» не помогает с переездом и переходом через границу и не ищет жилье в аренду.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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