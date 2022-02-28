«Центр совместных действий» помогает украинцам найти временное жилье: куда обращаться — Finance.ua

едет в дороге в направлении более безопасных регионов и планирует там остановиться.
После заполнения заявки «Центр совместных действий» возьмет ее на проработку и будет искать жилье.
В организации также указывают, что соединяют людей, которые направляются в западные регионы или уже находятся там, с управленцами общин и волонтерами, которые могут предоставить убежища. Приоритетно помогают семьям с детьми.
В то же время, «Центр совместных действий» не помогает с переездом и переходом через границу и не ищет жилье в аренду.