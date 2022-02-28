«Центр совместных действий» помогает украинцам найти временное жилье: куда обращаться — Finance.ua
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«Центр совместных действий» помогает украинцам найти временное жилье: куда обращаться

Сегодня 10:18Личные финансы
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БеженцыБеженцы, freepik.com
Аналитико-адвокационная общественная организация «Центр совместных действий» с командой волонтеров помогает украинцам найти безопасное временное жилье. Жить там можно будет бесплатно.
Об этом сообщили в организации.
Для тех, кто готов помогать. ГО просит заполнять анкету тем, кто:
  • имеет пригодное помещение для поселения людей в многоквартирных или частных домах и готовы предоставить его бесплатно;
  • являются представителями общин, которые имеют функциональные административные здания для размещения людей;
  • проживает во Львовской, Закарпатской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой или Ровенской областях (город/село/поселок).
После заполнения анкеты «Центр совместных действий» сконтактирует граждан для согласования деталей и передаст необходимую информацию ищущим убежища.
Также заполнять анкету предлагают тем, кто:
  • ищет убежища на одну ночь или больше;
  • едет в дороге в направлении более безопасных регионов и планирует там остановиться.
После заполнения заявки «Центр совместных действий» возьмет ее на проработку и будет искать жилье.
В организации также указывают, что соединяют людей, которые направляются в западные регионы или уже находятся там, с управленцами общин и волонтерами, которые могут предоставить убежища. Приоритетно помогают семьям с детьми.
В то же время, «Центр совместных действий» не помогает с переездом и переходом через границу и не ищет жилье в аренду.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: hromadske.tv
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