Ценовые качели: что из мяса за июль подорожало больше всего — Finance.ua

Ценовые качели: что из мяса за июль подорожало больше всего Сегодня 20:20 — Личные финансы

На украинском рынке по итогам июля средняя цена свинины по сравнению с июньским показателем выросла на 0,4%, курятина и индейка подорожали на 1%, говядина — на 2,8%.

Об этом сообщили аналитики Ассоциации «Свиноводы Украины».

В начале июля средняя цена килограмма свинины достигла 207 грн/кг, однако уже в третьей декаде показатель опустился ниже отметки в 205 грн/кг.

«Несмотря на то, что средний показатель по итогам месяца из-за более высоких ценников в его начале незначительно выше, чем месяцем ранее (+0,4% или 0,8 грн/кг), отдельные позиции даже незначительно подешевели. Так, цена грудинки снизилась на 1,2% (до 181,3 грн/кг), свиная лопатка потеряла 0,7% по сравнению с июньской средней (июльская отметка — 193,1 грн/кг), а корейка — 0,6% (227,15 грн/кг, в соответствии).

Колебания цен на другие и более сезонно популярные позиции были хоть и положительными, однако ограничилось изменением в 0,7−1,7% против показателей в прошлом месяце", — подсчитали эксперты.

Они объясняют, что подобная динамика розничных цен частично отразила изменения закупочных.

За июнь цены на свинину в украинских сетях розничной торговли выросли в среднем на 3,4 грн/кг (+1,7%).

Также в июне средняя цена говядины выросла на 3,6%, куриные грудинка и окорок прибавили 1,2% и 2,2%, соответственно, цена индюшатины выросла на 1,5% в среднем.

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УНІАН По материалам:

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