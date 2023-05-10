Ценопад продолжается: сети АЗС снова снизили стоимость топлива — Finance.ua

Ценопад продолжается: сети АЗС снова снизили стоимость топлива Сегодня 19:00 — Энергетика

Средняя цена на горючее на украинских АЗС за последние два дня снизилась на 7−8 копеек. Согласно данным ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95», бензин марки А-95 подешевел до 46,16 грн/л, А-95+ - до 48,11 грн/л, дизельное топливо — до 44,99 грн/л. л.

Отмечается, что государственная сеть «Укрнафта» снизила цены на все виды горючего на 1 грн/л: бензин А-95 подешевел до 44,00 грн/л, А-95+ — до 45,00 грн/л, ДТ — до 44 50 грн/л. На 1 грн/л также снизила цены сеть SOCAR, сообщает Enkorr.u

На станциях UPG на 60 копеек подешевели только бензины — до 44,90 грн/л за А-95 и 46,90 грн/л — за А-95+. На 50 копеек горючее подешевело в сети «Авантаж», до 42 грн/л за ДТ и бензин А-95.

Столичная сеть KLO снизила цены на стандартную «пятерку» и дизтопливо на 70 коп./л, до 45,29 и 43,29 грн/л соответственно. Фирменный «А-95» этой сети потерял 1 грн/л и сейчас стоит 46,99 грн/л.

Также цены в сторону уменьшения откорректировали Neftek, «БРСМ-Нефть», Mango, «Маркет» и «Автотранс».

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УНІАН По материалам:

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