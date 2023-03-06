Цена на газ упала до рекордного минимума — Finance.ua
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Цена на газ упала до рекордного минимума

Энергетика
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Впервые с августа 2021 года цена на газ в Европе снизилась ниже 500 долларов за тысячу кубометров, ускорив темпы снижения до 3%. Об этом пишет enkorr, ссылаясь на данные лондонской биржи ICE.
«Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки $505,1 (-1,6%) за тысячу кубометров. А их стоимость по состоянию на 12:19 кск составляет около $497,3 (-3,1%)», — говорится в сообщении.
Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, она составила $513,1 за тысячу кубометров. Это в 3,7 раза ниже расчетной цены на аналогичную дату в прошлом году — $1900 за тысячу кубометров.
К тому же биржевые цены на газ в Европе стабильно снижаются с конца прошлого года. По мнению экспертов, это происходит из-за теплой погоды и сильного ветра (ветровые электростанции увеличили выработку электроэнергии). Также на снижение цен влияет достаточное количество запасов газа в подземных газохранилищах Евросоюза.
По материалам:
agronews
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