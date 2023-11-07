Цена на автогаз снова подскочила — Finance.ua

Цена на автогаз снова подскочила Сегодня 08:23 — Энергетика

В понедельник, 6 ноября, по сравнению с пятницей, 3 ноября, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз повысились на 3,3% до 31,42 гривны за литр, на дизельное топливо марки «Евро» сохранились на уровне 57,09 гривны за литр, на бензин марки «Евро-95» сохранились на 57,26 гривны за литр.

Об этом свидетельствуют данные на сайтах ведущих украинских АЗС.

Средние цены на бензин А-95 остались на уровне 57,26 гривны за литр.

Средние цены на дизельное топливо сохранились на 57,09 гривны за литр.

Средние цены на газ повысились на 3,3% с 30,42 грн/л до 31,42 грн/л.

В пятницу, 3 ноября, по сравнению с четвергом, 2 ноября, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз повысились на 1,6% до 30,42 гривны за литр, на дизельное топливо марки «Евро» сохранились на уровне 57,09 гривны за литр, на бензин марки «Евро-95» сохранились на 57,26 гривны за литр.

Українські Новини По материалам:

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