Цена на админздание в Ивано-Франковской области в ходе е-торгов возросла почти в 103 раза — Finance.ua
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Цена на админздание в Ивано-Франковской области в ходе е-торгов возросла почти в 103 раза

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Фонд госимущества провел приватизационный аукцион по продаже трехэтажного админздания в Ивано-Франковской области (пгт Рожнятов, ул. Шевченко, 3а). Победителем стало ООО «Волмир-плюс» с окончательным предложением около 2,8 млн гривен.
Об этом стало известно из данных на сайте Prozorro.Продажи.
В общей сложности за актив соревновались 9 участников: ООО «Украинская цветочная компания» с окончательным предложением 51 000 грн, ООО «Искра-транс-логистик» с окончательным предложением 251 500 грн, Бигун Марьян Богданович с окончательным предложением 863 123 грн, ООО «И контракт» с окончательным предложением 2 030 000, ООО «Крот финанс групп» с окончательным предложением 2 507 776 грн. ООО «Ромус-Полиграф» с окончательным предложением 2 600 000 грн, Винтоняк Виталий Дмитриевич с окончательным предложением 2 700 000 грн, Мошура Роман Богданович с окончательным предложением 2 801 000 грн и ООО «Волмир-плюс» с окончательным предложением 2 807 777 грн.
Согласно данным «Опендатабот», ООО «Волмир-плюс» было основано 24 января 2023 года Владимиром Богусевичем и Мирославом Пукишем. Основной вид деятельности компании — предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.
По материалам:
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