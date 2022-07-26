Цена газа в Европе превысила $1860/тыс. куб. м на новостях о выбытии мощностей СП-1 — Finance.ua

Цена газа в Европе превысила $1860/тыс. куб. м на новостях о выбытии мощностей СП-1 Сегодня 13:33 — Энергетика

Спотовая цена газа в Европе превысила $1860/тыс. куб. м на новостях о новом выбытии мощностей газопровода «Северный поток».

Стоимость ближайшего (августовского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures в понедельник открылась на уровне $1685, котировки выросли более чем на 10%.

В понедельник вечером «Газпром» сообщил, что по истечении срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с распоряжением «Ростехнадзора» и с учетом технического состояния двигателя) концерн останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая». В результате суточная производительность КС «Портовая» с 07:00 27 июля составит до 33 млн куб. м в сутки по сравнению с нынешними 67 млн куб. м в сутки (40% производительности).

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