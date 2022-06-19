Цена Dogecoin выросла на 9% после того, как Илон Маск опубликовал твит в поддержку токена — Finance.ua

Цена Dogecoin выросла на 9% после того, как Илон Маск опубликовал твит в поддержку токена

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Цена Dogecoin выросла на 9% после того, как Илон Маск опубликовал твит в поддержку токена

В воскресенье, 19 июня, Dogecoin подскочил на 9% с почти рекордных минимумов после того, как Илон Маск написал в Twitter, что будет продолжать покупать криптовалюту.

«Я буду продолжать поддерживать Dogecoin», — написал Маск в Твиттере.

В другом твите в ответ на просьбу пользователя, посоветовавшего Маску «продолжать покупать криптовалюту», бизнесмен ответил: «Я покупаю».

Твиты Маска вызвали рост курса криптовалюты на 9% за час до $0,058, что помогло компенсировать сильное падение за последний месяц.

Это заявление прозвучало после получения судебного иска, согласно которому Маска обвиняют в незаконной организации криптовалютной пирамиды. Также Маск подтвердил, что продолжает покупать DOGE, несмотря на общее снижение капитализации рынка криптовалют.

Напомним, что в этом году цена мем-токена упала на 92,33% с рекордного пика в $0,73, а сама монета стала одним из худших альткоинов.

Следует отметить, что коррекция цены Dogecoin не повлияла на поддержку Маском криптовалюты.

Tesla, крупнейший в мире производитель электронных автомобилей, в начале этого года предоставил клиентам возможность покупать товары с помощью DOGE. Кроме того, Маск подтвердил, что SpaceX также добавит мем-монету в качестве оплаты за товары.

Похоже, что Маск не намерен останавливаться на достигнутом. В субботу предприниматель сообщил, что его компании будут расширять возможности использования Dogecoin.

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