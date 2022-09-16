Цена $18 тысяч и большой багажник: представлен новый Volkswagen Polo Sedan (фото) — Finance.ua

Цена $18 тысяч и большой багажник: представлен новый Volkswagen Polo Sedan (фото) 16.09.2022, 02:17 — Технологии&Авто

Цена $18 тысяч и большой багажник: представлен новый Volkswagen Polo Sedan (фото)

Volkswagen Polo Sedan возвращается. Представлено новое поколение бюджетной модели и вскоре стартуют ее продажи по цене от 18 300 до 21 000 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Volkswagen.

Впрочем, сам по себе автомобиль не является абсолютно новым. Дело в том, что седан Volkswagen Polo уже продается в ряде стран и там известен под названием Virtus. На отдельных рынках ему решили вернуть знакомое имя. Презентация модели состоялась в ЮАР, но вскоре она появится и в других странах.

Новый Volkswagen Polo Sedan отличается сдержанным дизайном с плавными обводами. В анфас он схож с хэтчбеком Polo — у него такие же продолговатые фары и тонкая решетка радиатора. Седан VW Polo заметно больше предшественника.

Размеры Volkswagen Polo Sedan 2022:

Длина — 4561 мм

Ширина — 1752 мм

Высота — 1507 мм

Колесная база — 2651 мм

В салоне преобладает знакомый строгий стиль Volkswagen, знакомый по хэтчбеку Polo. Седан получил большой 10-дюймовый тачскрин и сенсорный блок климат-контроля. Он просторнее модели предыдущего поколения и имеет большой 521-литровый багажник.

Базовая комплектация Volkswagen Polo Sedan включает в себя диодные фары, кондиционер, круиз-контроль и 6 подушек безопасности. В самой дорогой версии климат-контроль, камера заднего вида и беспроводная зарядка для смартфонов.

Первоначально седан Volkswagen Polo будет доступен с 1,6-литровым бензиновым двигателем на 110 л. с., которым оборудовали и предшественника. Впрочем, позже могут появиться и турбомоторы объемом 1,0 л (115 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.), ведь их предлагают для Volkswagen Virtus. На выбор предлагают 5-ступенчатую механическую или 6-ступенчатую автоматическую КПП.

Фокус По материалам:

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