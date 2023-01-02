Цена 15 000 евро и нет крыши: в Латвии показали самый дешевый электрокар в Европе — Finance.ua

Цена 15 000 евро и нет крыши: в Латвии показали самый дешевый электрокар в Европе Сегодня 23:19 — Технологии&Авто

Двухместный кабриолет Freze Froggy EV Beachstar оснащен 67-сильным мотором и имеет запас хода до 300 км. В топовой версии его салон отделан кожей крокодила.

Латвийская компания Dartz, известная своими эксклюзивными роскошными внедорожниками, представила недорогой электрический кабриолет Freze Froggy EV Beachstar. Он поступает в продажу по цене от 15000 евро. Подробности авто раскрыли на сайте производителя.

Новый Freze Froggy EV Beachstar — самый дешевый электромобиль из Европы. Впрочем, в Dartz схитрили, ведь основой для авто послужил бюджетный электромобиль Wuling HongGuang Mini EV, созданный специалистами General Motors.

У модели-донора срезали крышу и установили небольшой стеклянный козырек. Также появились дуги за сиденьями и карбоновый задний спойлер.

Кроме того, электрокар Freze Froggy EV Beachstar получил более мощный электромотор на 67 л. с. и способен развить 105 км/ч. На выбор предложены варианты с запасом хода 200 и 300 км.

Фокус По материалам:

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