ЦБ Швейцарии поднял учетную ставку. ЕЦБ - следующий? — Finance.ua

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ЦБ Швейцарии поднял учетную ставку. ЕЦБ - следующий?

Сегодня 12:16 — Валюта

На прошлой неделе ЦБ Швейцарии неожиданно для рынка повысил ставку сразу на 0,50%. Теперь ключевая ставка находится на уровне — 0,25%, а была — 0,75%). В итоге ставка в Швейцарии стала выше, чем в Еврозоне, где она сейчас находится на уровне (- 0.50%), что привело к моментальному укреплению франка на 2% по отношению к евро. Учитывая, что ЦБ Швейцарии всегда действует с оглядкой на политику ЕЦБ, можно сделать вывод, что и регулятор в Еврозоне на ближайшем заседании поднимет депозитную ставку как минимум на 0,50%, а то и на 0,75%.Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Учетная ставка ЦБ Швейцарии (%). Источник: tradingeconomics.com

В минувшую среду ФРС подняла ставку на 0,75% (до 1,50% −1,75%. Решение принято почти единогласно. Десять руководящих членов ФРС проголосовали «За», и только один был «Против», а именно голосовал за повышение на 0,50%. Хотя последние недели все представители ФРС говорили только о повышении на 0,50%.

Во время пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл (Jerome Powell) целый час оправдывался за высокую инфляцию, которая поднялась в США до 8,6%. Однако стоит вспомнить, что он говорил весь прошлый год. От заседания к заседанию он заверял общественность, что инфляция временна и что время еще не пришло для сворачивания работы «печатного станка». Чуть ли не каждое заседание Пауэлл обещал, что на следующем заседании они только начнут обсуждение планов по началу тейперинга инфляции.

Весь прошлый год руководство ФРС сознательно затягивало процесс нормализации монетарной политики, и параллельно «печатало» по 120 млрд долларов США в месяц ничем необеспеченных. Именно бесконтрольная эмиссия мировых резервных валют, доллара в частности, привела к инфляции в мире. Ранее об этом высказалась глава МВФ Кристалина Георгиева. Поэтому нынешние аргументы и оправдания со стороны Джерома Пауэлла (Jerome Powell) звучат неубедительно.

Учетная ставка ФРС. Источник: tradingeconomics.com

На рынках пока господствуют «медвежьи» настроения. S&P500 с начала 2022 года упал на 24,32%. Безусловно откаты вверх вероятны. Никто не отменял продолжительных ралли на медвежьем рынке. И как показывает история, длиться они могут не одну неделю. По этой причине текущее ослабление доллара США является временным, как только коррекционный рост завершится — инвесторы вновь начнут использовать его как «защитный» актив.

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