Caterham представляет новый полностью электрический спортивный автомобиль Project V — Finance.ua

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Caterham представляет новый полностью электрический спортивный автомобиль Project V

Фондовый рынок
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Caterham представляет новый полностью электрический спортивный автомобиль Project V
Caterham представляет новый полностью электрический спортивный автомобиль Project V
Компания Caterham готова представить свой новый электрический спортивный автомобиль Project V. Он появится на Фестивале скорости в Гудвуде, историческом месте для мото- и автоспорта в Великобритании.
Электромобильное купе Caterham Project V станет в один ряд с другими потрясающими электромобилями, такими как концепт MG4 EX4 и Pininfarina Battista Edizione Nino Farina.
Электромотор автомобиля имеет мощность 268 лошадиных сил, литий-ионную батарею USOC емкостью 55 кВт-ч и ожидаемый запас хода 400 км. Разгон от 0 до 100 км/ч по Project V составляет 4,5 секунды. Эти показатели, конечно, не побьют никаких рекордов, ведь существуют семейные электромобили, которые на прямой могут быть более быстрыми.
Однако разработчики Project V придерживались основных ценностей компании Caterham, и в результате создали транспортное средство, управляемое как настоящий спортивный автомобиль, но не из-за хитрой электроники, а благодаря весу примерно вдвое меньше, чем у Tesla Model S — всего 1190 кг. Длина автомобиля чуть больше 4,2 м, высота — 1,2 м, ширина — чуть меньше 1,9 м.
Построенный на композитном шасси из алюминия и углепластика Project V оборудован электроусилителем руля и регулируемой подвеской с двойными поперечными рычагами на обоих концах. Это обеспечивает чуткую и быструю езду.
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По материалам:
t4.com.ua
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