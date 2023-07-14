Caterham представляет новый полностью электрический спортивный автомобиль Project V — Finance.ua

Caterham представляет новый полностью электрический спортивный автомобиль Project V Сегодня 02:43 — Фондовый рынок

Caterham представляет новый полностью электрический спортивный автомобиль Project V

Компания Caterham готова представить свой новый электрический спортивный автомобиль Project V. Он появится на Фестивале скорости в Гудвуде, историческом месте для мото- и автоспорта в Великобритании.

Электромобильное купе Caterham Project V станет в один ряд с другими потрясающими электромобилями, такими как концепт MG4 EX4 и Pininfarina Battista Edizione Nino Farina.

Электромотор автомобиля имеет мощность 268 лошадиных сил, литий-ионную батарею USOC емкостью 55 кВт-ч и ожидаемый запас хода 400 км. Разгон от 0 до 100 км/ч по Project V составляет 4,5 секунды. Эти показатели, конечно, не побьют никаких рекордов, ведь существуют семейные электромобили, которые на прямой могут быть более быстрыми.

Однако разработчики Project V придерживались основных ценностей компании Caterham, и в результате создали транспортное средство, управляемое как настоящий спортивный автомобиль, но не из-за хитрой электроники, а благодаря весу примерно вдвое меньше, чем у Tesla Model S — всего 1190 кг. Длина автомобиля чуть больше 4,2 м, высота — 1,2 м, ширина — чуть меньше 1,9 м.

Построенный на композитном шасси из алюминия и углепластика Project V оборудован электроусилителем руля и регулируемой подвеской с двойными поперечными рычагами на обоих концах. Это обеспечивает чуткую и быструю езду.

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