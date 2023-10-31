Carlsberg заявляет, что россия украла их российский бизнес — Finance.ua
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Carlsberg заявляет, что россия украла их российский бизнес

Мир
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Carlsberg заявляет, что россия украла их российский бизнес
Carlsberg заявляет, что россия украла их российский бизнес
Пивная компания Carlsberg разорвала все связи со своим российским бизнесом и отказывается заключать соглашение с российским правительством, чтобы не делать захвата активов москвой легитимным, заявил во вторник новый генеральный директор пивоваренной компании.
Об этом сообщает CNN.
Датская группа с прошлого года пыталась продать свою дочернюю компанию «Балтика» в рф, как это сделали другие западные компании, покинувшие страну после вторжения россии в Украину.
Однако после того как в июне Carlsberg объявила, что нашла покупателя на свой бизнес в россии, в следующем месяце президент путин приказал временно изъять долю Carlsberg в местном пивоварении.
«Невозможно обойти тот факт, что они украли наш бизнес в россии, и мы не собираемся помогать им узаконить это», — сказал Якоб Ааруп-Андерсен, занявший пост генерального директора компании в сентябре.
Ааруп-Андерсен заявил, что из-за ограниченной коммуникации с руководством «Балтики» и российскими властями с июля Carlsberg не смог найти приемлемого решения в сложившейся ситуации.
«Мы не собираемся заключать соглашение с российским правительством, которое каким-то образом оправдывает незаконный захват нашего бизнеса», — сказал он журналистам после квартального отчета о доходах компании.
Ранее в этом месяце Carlsberg разорвал лицензионные соглашения на свои бренды в россии, которые позволяли «Балтике» производить и продавать всю продукцию Carlsberg в стране.
«Когда у этих лицензий истечет льготный период, им больше не позволят производить никакую нашу продукцию. Конечно, я не могу гарантировать, что это произойдет, но мы на это рассчитываем», — сказал Ааруп-Андерсен.
Carlsberg имеет восемь пивоваренных заводов и около 8 400 сотрудников в рф, а в прошлом году компания списала 9,9 миллиарда датских крон (1,41 миллиарда долларов США) на «Балтику».
По материалам:
Укрінформ
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