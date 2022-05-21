Cамыми продаваемыми телефонами в мире стали самые дорогие на рынке устройства — Finance.ua

Cамыми продаваемыми телефонами в мире стали самые дорогие на рынке устройства

iPhone 12 и iPhone 11 были самыми продаваемыми телефонами 2021 и 2020 годов соответственно, поэтому от iPhone 13 ждали аналогичных результатов.

Аналитик Франсиско Джеронимо из IDC сообщает, что iPhone 13 от Apple был самым продаваемым смартфоном в мире в первом квартале этого года, несмотря на серьёзные проблемы с поставками.

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IDC не раскрывает общего количества проданных устройств и рыночную долю телефонов. Компания напоминает, что iPhone 12 и iPhone 11 были самыми продаваемыми телефонами 2021 и 2020 годов соответственно, поэтому от iPhone 13 ждали аналогичных результатов. iPhone 13 продаётся в США по цене 800 долларов, предлагая SoC Apple A15 Bionic, двойную камеру, 6,1-дюймовый дисплей с чёлкой и iOS 15.

6,7-дюймовый iPhone 13 Pro Max занял второе место в первом квартале 2022 года, что говорит о том, что люди более чем готовы платить больше за увеличенный экран, улучшенную камеру и длительное время работы без подзарядки.

6,1-дюймовый iPhone 13 Pro занял почётное четвёртое место, в то время как крошечный 5,4-дюймовый iPhone 13 mini не смог попасть в пятёрку лучших. Последнее ещё раз объясняет слухи о решении Apple отказаться от iPhone mini. В совокупности на семейство iPhone 13 приходится 84% общего дохода iPhone за первые три месяца 2022 года. Остальной доход приходится на iPhone SE (2022) и более старые модели iPhone 12 и iPhone 11. Аналитики считают, что iPhone 14 может быть ещё успешнее.

Две 6,1-дюймовые модели iPhone от Apple вошли в пятёрку лучших в прошлом квартале. Но, возможно, более важен тот факт, что 6,7-дюймовая модель Apple Pro продаётся лучше, чем 6,1-дюймовая версия. Таким образом, 6,7-дюймовый iPhone 14 Max следующего поколения может стать чрезвычайно прибыльной моделью для Apple. Он предложит всё, что потребители любят в обычном бестселлере Apple, но в более крупном форм-факторе, который будет намного доступнее, чем линейка Pro.

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