Cadillac зарегистрировал новые торговые марки для электромобилей — Finance.ua

Cadillac зарегистрировал новые торговые марки для электромобилей Сегодня 06:03 — Технологии&Авто

Cadillac зарегистрировал новые торговые марки для электромобилей

Cadillac надеется восстановить себя как премиальный бренд с полностью электрическим Celestiq, и, исходя из недавно зарегистрированных торговых марок, кажется, что будут доступны несколько разных уровней комплектации.

Cadillac уже подал заявку на торговую марку на названия Celestiq Aurora, Celestiq Magnetic, Celestiq Mist и Celestiq Vale, что вызвало предположение, что это могут быть названия четырех разных вариантов электромобиля.

Трудно сказать, какое из этих названий будет использоваться для начального, среднего и флагманского вариантов Celestiq, но они имеют приятное звучание.

Хотя Cadillac продемонстрировал только концепт Celestiq, сообщалось, что флагманская версия может стоить до 300 000 долларов. Это не просто сделает его вдвое дороже Cadillac Escalade-V ESV, но и поставит его выше Bentley Flying Spur W12 за 212 000 долларов и не намного доступнее Rolls-Royce Ghost за 311 000 долларов.

Мы знаем, что серийная модель будет базироваться на архитектуре Cadillac Ultium EV, которая используется в таких моделях как Lyriq, Chevrolet Blazer и Chevrolet Silverado EV. Непонятно, сколько мощности будет иметь Celestiq и сколько электродвигателей будет двигать его вперед. Однако разумно предположить, что у него будет более 500 л.с.

Для электромобиля уже подтверждено множество технологий. Среди них — приборная панель, оборудованная 55-дюймовым цифровым дисплеем и двумя сенсорными экранами высокой четкости на задней части подголовников для пассажиров на задних сиденьях. Дополнительный экран находится на задней центральной консоли.

Ожидается, что Cadillac представит новый Celestiq в конце 2023 или начале 2024 года.

Телеканал 24 По материалам:

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