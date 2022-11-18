Cadillac готовит две новые модели: первые фото и подробности — Finance.ua

Cadillac готовит две новые модели: первые фото и подробности Сегодня 22:47 — Технологии&Авто

Cadillac готовит две новые модели: первые фото и подробности, Фото: autohome.com.cn

В интернет попали фото сразу двух новых Cadillac. Большой седан Cadillac CT6 второго поколения и компактный кроссовер GT4 должны дебютировать до конца этого года.

Об этом сообщает сайт Autohome.

Оба автомобиля рассекретили в Китае. Именно в этой стране в начале 2023 г. должно стартовать их производство, хотя новый Cadillac GT4 также могут собирать и в США.

Cadillac CT6 и GT4 выполнены в новом фирменном стиле, дебютировавшем на флагманском электрокаре Celestiq. Во внешнем виде стало меньше граней, а фирменная широкая решетка радиатора Cadillac сочетается с тоненькими диодными фарами.

Кадиллак СТ6, Фото: autohome.com.cn

Седан Cadillac CT6 привлекает элегантной аркообразной крышей. По размерам его можно сравнить с предшественником — 5223 мм в длину при колесной основе в 3109 мм.

Известно, что CT6 сохранит 2,0-литровый 237-сильный турбомотор и управляемые задние колеса. Максимальная скорость составляет 230 км/ч.

Кроссовер Cadillac GT4 также получит этот двигатель, однако в линейке будет и более доступная 1,5-литровая модификация мощностью 204 л.с. Запланированы версии с передним и полным приводом. Максимальная скорость будет ограничена на 210 км/ч.

Кадиллак ГТ4, Фото: autohome.com.cn

Новый Cadillac GT4 будет достигать 4633 мм в длину, а его колесная база составит 2800 мм. Он станет самой доступной моделью американской марки, его конкурентами будут Audi Q3 и BMW X2.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.