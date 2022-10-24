Бывшую тюрьму в Амстердаме превратят в жилой район (фото) — Finance.ua

Бывшую тюрьму в Амстердаме превратят в жилой район (фото) 24.10.2022, 00:00 — Технологии&Авто

Бывшую тюрьму в Амстердаме превратят в жилой район (фото)

В Амстердаме бывшую тюрьму Bijlmerbajes превратят в жилой комплекс с садами, использовав повторно тюремные решетки, двери и строительные материалы. Об этом пишет Bloomberg.

Тюрьма с шестью башнями под названием Bijlmerbajes была построена в 1970-х годах, а закрыта в 2016 году. Город продал участок, чтобы превратить его в район с жильем для жителей с низким и средним уровнем доходов и студентов, а также построить там школу, гостиницу и пивоварню.

В окнах бывшей тюрьмы не было решеток, заключенные в большинстве своем могли свободно перемещаться по территории, заказывать еду в свои павильоны или арендовать телевизор, носить свою одежду вместо стандартной тюремной. Город построил то, что считал идеальной тюрьмой, или, по крайней мере, гуманной. Однако, когда побеги заключенных стали слишком большой проблемой, то в окнах поставили металлические решетки. К тому времени, как тюрьма была закрыта в 2016 году, ее элементы безопасности напоминали любую другую тюрьму.

Город продал участок команде Bajeskwartier в 2018 году. Построенный там комплекс должен быть устойчивым и инклюзивным, работать на тепловой и солнечной энергии.

В 2017 году в Амстердаме избрали созданный архитекторами OMA генеральный план реконструкции Bijlmerbajes. Они предложили сделать комплекс свободным от автомобилей, создать около 70 садов, зоны для спорта и отдыха. Сборные элементы из существующих стен предлагают повторно использовать для обшивки домов, тюремные решетки — как балюстрады, а двери камер станут панелями для новых пешеходных мостов.

Кроме того, они решили сохранить одну из тюремных башен, которая будет превращена в многоквартирный дом. Разработчики сделали это, чтобы сохранить часть истории места.

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