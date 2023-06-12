Бывшую российскую долю в киевском ТРЦ Ocean Plaza передали на приватизацию — Finance.ua

Бывшую российскую долю в киевском ТРЦ Ocean Plaza передали на приватизацию
Кабинет Министров Украины передал Фонду госимущества (ФГИУ) в управление государственную долю столичного ТРЦ Ocean Plaza. Ранее эта часть принадлежала подсанкционным российским олигархам Аркадию и Игорю Ротенбергам.
Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.
Отмечается, что правительство поручило приватизировать этот актив. Полученные средства будут направлены в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии рф.
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«Государственная доля ТРЦ Ocean Plaza — это 66,65% доли уставного капитала компании «Инвестиционный союз «Лыбидь», которой принадлежит торгово-развлекательный центр», — отметили в ФГИУ.
Теперь Фонд планирует оперативно провести аудит и инвентаризацию имущества ТРЦ.
Напомним, в августе 2022 года ТРЦ Ocean Plaza передали в управление Нацагентства по розыску и менеджменту активов.
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В марте 2023 года Высший антикоррупционный суд принял решение конфисковать активы российских бизнесменов Аркадия и Игоря Ротенбергов, среди которых и ТРЦ Ocean Plaza.
Позже стало известно, что Ocean Plaza перешла в собственность государства — решение о конфискации двух третей ТРЦ, принадлежавших российским представителям, вступило в силу.
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