Бывший зять Черновецкого купил дом с Киевской перепичкой — Finance.ua
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Бывший зять Черновецкого купил дом с Киевской перепичкой

Фондовый рынок
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В системе Prozorro. Продажи состоялся аукцион по продаже нежилых помещений площадью 1231,5 кв. м в доме по ул. Богдана Хмельницького, 3 в Киеве. Об этом идет речь на сайте системы.
По информации Forbes, вероятно, новым владельцем здания стал экс-депутат Киевсовета Вячеслав Супруненко, который летом прошлого года приобрел Киевский завод Росинка.
Супруненко был женат на дочери Леонида Черновецкого Кристине, разведен с 2011 года.
Четырехэтажный дом напротив ЦУМа в столице департамент коммунальной собственности КГГА выставил на торги 8 января. Наибольшую сумму за лот — 150 млн грн — предложила компания Подол Эстейт Менеджмент.
По материалам:
НВ
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