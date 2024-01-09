Бывший зять Черновецкого купил дом с Киевской перепичкой — Finance.ua

Бывший зять Черновецкого купил дом с Киевской перепичкой Сегодня 17:10 — Фондовый рынок

В системе Prozorro. Продажи состоялся аукцион по продаже нежилых помещений площадью 1231,5 кв. м в доме по ул. Богдана Хмельницького, 3 в Киеве. Об этом идет речь на сайте системы.

По информации Forbes , вероятно, новым владельцем здания стал экс-депутат Киевсовета Вячеслав Супруненко, который летом прошлого года приобрел Киевский завод Росинка.

Супруненко был женат на дочери Леонида Черновецкого Кристине, разведен с 2011 года.

Четырехэтажный дом напротив ЦУМа в столице департамент коммунальной собственности КГГА выставил на торги 8 января. Наибольшую сумму за лот — 150 млн грн — предложила компания Подол Эстейт Менеджмент.

НВ По материалам:

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