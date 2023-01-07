Бывший топ-менеджер Tesla выпустит электрический катер за 300 тысяч долларов — Finance.ua

Бывший топ-менеджер Tesla выпустит электрический катер за 300 тысяч долларов Сегодня 03:54 — Технологии&Авто

Бывший топ-менеджер Tesla выпустит электрический катер за 300 тысяч долларов

Компания Blue Innovations Group, основанная бывшим топ-менеджером Tesla, представит на выставке CES в Лас-Вегасе 800-сильный электрический катер R30. Для его производства собираются применить автомобильные технологии, что сделает лодку более долговечной и относительно доступной. Например, она будет иметь алюминиевый корпус вместо композитного, а также «выносливую» литий-железо-фосфатную батарею.

Электрические яхты и катера пока не получили широкое распространение, но сегмент постепенно развивается и принимает новых игроков. Среди них компания Blue Innovations Group (BIG), основанная бывшим главой глобального производства Tesla Джоном Во. Дебютная модель BIG называется R30. Девятиметровый катер с двумя электромоторами дебютирует на выставке CES в начале следующего года, но поставки начнутся не раньше второго квартала 2024 года.

Фишка R30 — в технологиях производства. Джон Во хочет сделать катер массовым продуктом, поэтому BIG применит автомобильные методы сборки. Поэтому корпус лодки будет сделан из алюминия, а не композита, а батарею интегрируют в силовую часть каркаса. Покупателям дадут пожизненную гарантию на основные узлы, и под это отлично подходит литий-железо-фосфатная батарея. Ее срок жизни вдвое больше, чем у аккумуляторов с NMC- или NCA-химией, а емкость составит 221 киловатт-час.

На катере будет обеденная зона, раздвижные платформы для купания и навесы от палящего солнца. Зарядить лодку можно будет от встроенных солнечных панелей мощностью 2,7 киловатт-часа или стационарных колонок у причалов.

Мощность силовой уставного R30 составит около 800 лошадиных сил, а максимальная скорость — 39 узлов, или 72 километра в час. Катер будет вмещать до 12 пассажиров и сможет провести на воде до 8 часов.

Правда, массовость и автомобильные технологии не сделают его дешевым: цена R30 — 300 тысяч долларов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.