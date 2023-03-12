Бывший глава Twitter работает над созданием системы майнинга биткоинов — Finance.ua

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Бывший глава Twitter работает над созданием системы майнинга биткоинов

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Бывший глава Twitter работает над созданием системы майнинга биткоинов
Бывший глава Twitter работает над созданием системы майнинга биткоинов
Бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси, который долгое время продвигает идею «свободного и открытого протокола», объявил о работе над созданием «набора разработчиков для майнинга биткоина» (MDK).
Еще с 2021 года Дорси планировал создать систему майнинга биткоина с открытым исходным кодом, однак, только сейчас сообщил, что его компания Block начала работу над этим.
«Наша цель — предоставить разработчикам набор инструментов, которые помогут раскрыть творческий потенциал и внести инновации в сферу оборудования для майнинга», — пояснил Дорси.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Майнинг и энергопотребление: «не все так однозначно?»

Пока информации о точной дате запуска проекта нет, однако известно, что MDK будет включать несколько инструментов для настройки: плату хеширования, контроллер, прошивку, вспомогательное ПО и документацию.
Если работа над системой майнинга ВТС только началась, децентрализованная соцсеть Дорси Bluesky уже появилась в App Store. Однако она доступна только для тестировщиков. Bluesky основана на децентрализованном протоколе AT, который использует другой конкурент Twitter — соцсеть Mastodon. Децентрализованный протокол имеет целью ограничить корпоративное и правительственное влияние на социальные сети в целом.

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По материалам:
noworries
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