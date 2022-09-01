Бывшие топ-менеджеры Genesis и Galaxy планируют запустить криптофонд на $500 млн — Finance.ua

Бывшие топ-менеджеры Genesis и Galaxy планируют запустить криптофонд на $500 млн Сегодня 04:12 — Финтех и Карты

Бывшие топ-менеджеры Genesis и Galaxy планируют запустить криптофонд на $500 млн

Группа бывших руководителей криптоинвестиционных и торговых компаний Galaxy Digital и Genesis Trading планирует привлечь $500 млн для запуска нового криптофонда под названием DBA Crypto Fund I LP, согласно заявлению Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В число генеральных партнеров фонда вошли Майкл Джордан, руководитель отдела инвестиций Galaxy Digital; Джошуа Лим, глава отдела деривативов Genesis, Рошун Патель, бывший вице-президент по торговле Genesis и Шейн Барратт, основатель и главный исполнительный директор Convex Trading.

Genesis Trading недавно сменила руководство. 17 августа генеральный директор Майкл Моро покинул свой пост, а главный операционный директор Дерар Ислим временно исполнял обязанности генерального директора. Ранее в СМИ сообщалось, что Genesis сократила численность персонала на 20%.

Изменения в руководстве Genesis, по-видимому, стали прямым ответом на недавние убытки компании. Торговая компания предоставила кредит в размере $2,36 млрд криптовалютному хедж-фонду Three Arrows Capital (3AC), прекратившему существование. Ее материнская компания, Digital Currency Group (DCG), взяла на себя обязательство фирмы и подала 3AC иск на $1,2 млрд.

Galaxy Digital также имела отношение к 3AC и значится в списке кредиторов хедж-фонда. Инвестиционная компания показала убыток $554 млн в своем последнем квартальном отчете и недавно отказалась от громкого приобретения криптокастодиана BitGo.

cryptomisto По материалам:

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