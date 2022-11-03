Бюджетный комитет ВР одобрил госбюджет на 2023 год — Finance.ua
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Бюджетный комитет ВР одобрил госбюджет на 2023 год

Казна и Политика
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Бюджетный комитет ВР одобрил госбюджет на 2023 год
Бюджетный комитет ВР одобрил госбюджет на 2023 год
Бюджетный комитет Верховной Рады одобрил ко второму чтению проект бюджета на 2023 год.
Как сообщил председатель Бюджетного комитета Юрий Аристов, на комитете присутствовали глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, министр финансов Сергей Марченко и его заместители.
До принятия бюджета осталось только голосование в сессионном зале, написал Аристов.
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«Надеюсь на конструктивную позицию коллег, которая позволит не только установить рекорд по наиболее заблаговременному принятию бюджета в истории Украины. Самое главное — обеспечить финансовую безопасность страны, которая борется за свою свободу и независимость», — написал нардеп.
Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что ко второму чтению в бюджет добавились расходы на:
  • секретариат уполномоченного ВРУ по правам человека (+116 млн грн);
  • финансирование политических партий (+519,4 млн грн.);
  • телеканал Рада и газета Голос Украины (+120 млн грн);
  • дополнительные 63 млн грн на Специализированную антикоррупционную прокуратуру;
  • почти 40 млн грн — на мероприятия по приватизации.
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Ранее сообщалось, что ко второму чтению Кабмин скорректировал прогноз роста ВВП на 2023 год в сторону консервативного сценария — до 3,2% вместо 4,6%. Прогноз инфляции в Кабмине снизили с 30 до 28%.
Госбюджет на 2023 год планируется с учетом 1,3 трлн грн доходов. В Кабмине предложили увеличить доходную часть более чем на 50 млрд грн за счет скорректированных макропоказателей и налоговых изменений.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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