Бюджетный комитет одобрил 3,3 млрд грн на пилотные проекты комплексного восстановления — Finance.ua

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Бюджетный комитет одобрил 3,3 млрд грн на пилотные проекты комплексного восстановления

Казна и Политика
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Бюджетный комитет одобрил 3,3 млрд грн на пилотные проекты комплексного восстановления
Бюджетный комитет одобрил 3,3 млрд грн на пилотные проекты комплексного восстановления
Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение 3,35 млрд грн пяти населенным пунктам на реализацию пилотных проектов по комплексному восстановлению.
Об этом сообщила глава комитета Роксолана Пидласа, передает пресс-служба парламента.
Средства хотят выделить из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.
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В частности, в рамках реализации пилотных проектов восстановления в течение 2023−2025 годов средства получат:
  • поселок Бородянка Киевской области — 1,8 млрд грн на 9 проектов;
  • город Тростянец Сумской области — 663,3 млн грн на 4 проекта;
  • село Циркуны Харьковской области — 76,44 млн грн на 4 проекта;
  • село Посад-Покровское Херсонской области — 646,6 млн грн на 9 проектов;
  • село Ягодное Черниговской области — 188 млн грн на 6 проектов.
Соответствующие средства будут направлены на строительство, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт домов и сооружений; строительство объектов инфраструктуры, в частности, связанных с предоставлением услуг по водоснабжению, водоотводу, производству тепловой энергии, теплоснабжению, электроснабжению.
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Также средства будут выделены на восстановление поврежденных объектов жилого (в том числе домов дачных и садовых) и общественного назначения, а также на новое строительство объектов жилого назначения для лиц, лишившихся жилья в результате военных действий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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