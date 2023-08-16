Бюджет в июле получил 8,7 млрд акцизного налога — Finance.ua

Бюджет в июле получил 8,7 млрд акцизного налога Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Бюджет в июле получил 8,7 млрд акцизного налога

В общий фонд Государственного бюджета Украины в июле поступил акцизный налог с произведенных и ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) на сумму 8,7 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

«Это составляет 101,3 процента показателя доходов, доведенного Министерством финансов Украины (дополнительно поступило 0,11 млрд грн), и превышает на 0,9 млрд грн, или 11,7% поступления июля прошлого года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выполнение показателей доходов достигнуто за счет дополнительных поступлений по произведенным в Украине: ликероводочной продукции — на 0,25 млрд грн, или 166,1 проц. от доведенного показателя доходов (0,38 млрд грн), табачных изделий — на 0,15 млрд грн, или 103,6 проц. от доведенной задачи (4,2 млрд грн) и винодельческой продукции (без добавления спирта) — на 0,05 млрд грн, или 153,5 проц. от доведенного показателя доходов (0,09 млрд гривен).

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Кроме того, за счет введения в конце прошлого года налогообложения акцизным налогом горючего по ставке 100 евро/1000л вместо нулевой ставки, а с 1 июля 2023 года — полной ставки акцизного налога, а также возобновления работы отдельных производителей горючего, в июле продолжает сохраняться положительная динамика поступлений акцизного налога с топлива в специальный фонд Государственного бюджета Украины. Так, поступления в июле составили 0,8 млрд грн, из которых дополнительные поступления к показателю доходов — 0,7 млрд гривен.

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Укрінформ По материалам:

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