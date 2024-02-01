Бюджет Украины получил почти 155 млрд грн в январе — Железняк — Finance.ua
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Бюджет Украины получил почти 155 млрд грн в январе — Железняк

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Бюджет Украины получил почти 155 млрд грн в январе — Железняк
Бюджет Украины получил почти 155 млрд грн в январе — Железняк
За январь 2024 года в бюджет Украины поступило 154,9 млрд грн.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
По его словам, общие внутренние поступления в январе составили 140,3 млрд грн, из которых:
  • таможня — 47,3 млрд грн (+30,2% к плану (+11 млрд грн));
  • налоговая — 60,2 млрд грн (+13,4% к плану (+7,2 млрд грн));
  • ОВГЗ — 32,8 млрд грн.
«Внешняя помощь была очень мала, только вчера от Японии — 14,6 млрд ($390 млн)», — отметил Железняк.
Чиновник также подчеркнул, что это в 9 раз меньше, чем в среднем за месяц поступало в 2023 году.

Справка Finance.ua:

  • ранее бывший глава Верховной Рады, глава межфракционного объединения «Разумная политика» Дмитрий Разумков сообщил, что в государственном бюджете на 2024 год кредиты и долги Украины будут составлять почти 100% ВВП;
  • дефицит госбюджета Украины за 2023 год достиг 1,33 трлн грн, что на 418,9 млрд грн больше, чем в 2022 году.
В большой войне с россией Украина критически зависима от международной помощи — без внешнего финансирования наша страна уже давно имела бы финансовый коллапс и была побеждена. Понятно, что украинцы искренне благодарны всем, кто оказывает эту помощь. И именно поэтому не лишним будет знать, как помогают нам наши союзники и кто из них, сколько именно, вложил в оборону Украины. Об этом мы и рассказали в статье по ссылке ниже:

Сколько и от кого Украина получила помощь в 2023 году

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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